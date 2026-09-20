Tennis, Campana, Bassi, Pellandra negli ottavi al Cacciari

Al Ct Cacciari di Imola vanno in scena i match del torneo Open femminile. Approdano agli ottavi di finale diverse giocatrici romagnole, alcune piuttosto giovani e promettenti come la ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia), Gioia Bassi (Ct Conselice), Angie Bentini (Tc Faenza), la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club) e la riminese Maria Bianca Bovara (Tc Viserba).
Secondo turno: Diamante Campana (2.8)-Viola Amati (2.7) 6-3, 6-0, Erika Ferretti (2.8)-Maria Luce Ossani (2.7, n.8) 6-0, 6-1, Angie Bentini (2.7)-Alessia Galli (2.8) 6-4, 6-3, Serena Pellandra (2.7)-Elena Ravani (2.7) 6-0, 7-5, Gioia Bassi (3.1)-Alice Stella (2.7) 6-4, 7-5, Maria Bianca Bovara (2.7, n.7)-Beatrice Zamboni (3.2) 7-6 (3), 6-0.