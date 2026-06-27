Tennis, Camilla Fabbri vince a Cervia

Avanza il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Ct Cervia, il trofeo “Hotel Globus”. Maschile, primo turno: Lorenzo Monti (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-1, 6-3, Luca Padovani (2.8)-Alex Vincenzi (3.1) 6-1, 6-1, Mattia Vincenzi (3.3)-Giacomo Francini (4.1) 6-3, 6-4, Andrea Valli (2.8)-Alex Gencarelli (3.1) 4-6, 6-0, 10-1, Giacomo Ercolani (2.8)-Pietro Rossi (3.2) 6-2, 6-1, Jacopo Liverani (2.8)-Pietro Vagnini (2.8) 6-1, 6-0, Matteo Bezzi (3.2)-Enea Sabatini (2.8) 6-2, 6-2. Secondo turno: Nicola Tocci (2.7)-Diego Cencini (2.8) 6-3, 6-4. Ottavi anche per Alessandro Manco (2.8).
Nel femminile vittoria di Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) che ha battuto Viola Amati (Tc Viserba) 6-3, 6-0. Semifinali: Amati-Vittoria Muratori 7-5, 6-1, Fabbri-Evelyn Amati 6-2, 6-1.