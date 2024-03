Tennis, Camilla Fabbri agli ottavi a Verona

Alle battute finali la prima tappa del circuito Next Gen organizzato dalla FITP e ospitato, per quanto riguarda la macro area nord-est, dal Tennis Pineta 2018 di Verona. Nell’Under 12 femminile n.1 Ilinka Cilibic (Ct Massa), n.4 Rachele Franchini (Galimberti Tennis Team), n.7 Diamante Campana (Ct Zavaglia).

Nell’Under 12 maschile n.4 è Leonardo Satta (Ct Zavaglia). 2° turno tabellone finale: Gabriele De Vita-Roberto Leonardo Agosto 6-3, 6-0, Leonardo Della Carità-Tommaso Monti 6-4, 6-3. 3° turno: Pietro Galimberti-Riccardo Sartori 6-2, 6-1.

Nell’Under 14 femminile Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) è la n.6 del tabellone ed ha conquistato gli ottavi superando 6-2, 7-6 Elena Pescosolido.

Nell’Under 10 maschile avanzano nel tabellone finale Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) e Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza),

Under 10 maschile, 1° turno: Riccardo Pedrotti-Giacomo Barbieri 6-3, 6-3, Tommaso Cavassi-Davide Paganotto 6-1, 6-1, Stefano Scotto Di Gregorio-Pietro Mioni 6-0, 6-0,

Un’altra tappa del Circuito Next Gen va in scena per la macroarea del Centro Italia al Circolo Tennis Giotto di Arezzo. Nell’Under 12 maschile belle vittorie di Matteo Rosti, Cesare Biondi e Riccardo Briganti. 2° turno: Noè Baldini-Alessandro Fani O’Broin 6-2, 6-0, Cesare Biondi-Giacomo Lorenzini 7-5, 6-2, Andrea Rosati-Sebastian Robert Cadar 7-6, 6-3, Matteo Rosti-Gherardo Lai 6-2, 6-0, Riccardo Briganti-Jacopo Meini 6-2, 1-6, 10-7.

Nell’Under 14 quarti di finale per il riminese Marco Giovagnoli che ha battuto 6-1, 6-0 Brando Andreani, nel femminile ottavi per Ludovica Altini e Sofia Baldani.

Under 14 maschile, ottavi: Mario Pisani (n.10)-Alessandro Arcangeli (n.7) 6-4, 6-4.

Under 14 femminile, 4° turno: Ludovica Altini-Francesca Berretti 6-2, 6-1, Sofia Baldani-Carlotta Melani 6-0, 6-2.

Under 10 femminile, 2° turno tabellone finale: Maria Vittoria Casini-Bianca Maria Montalbini 6-1, 6-0.