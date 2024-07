Tennis, Camilla Brolli in finale al torneo under 12 di Santarcangelo

Un bel risultato per il settore giovanile del Ct Cicconetti. Camilla Brolli ha infatti raggiunto la finale nel tabellone Under 12 del torneo del Ct Casalboni di Santarcangelo. La portacolori del Club riminese, dopo aver battuto in semifinale la n.1 del seeding, Petra Salvi, per 3-6, 6-4, 10-8, ha ceduto in finale per 6-4, 3-6, 11-9 a Mia Zanzi (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano). Per Camilla si tratta della seconda finale raggiunta in poche settimane nella sua categoria.

Intanto avanza il torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine alle 3.1 Greta Vagnini ed Isotta Mancini ed alle 3.3 Manila Dall’Agata e Matilde Morri.

Avanzano Elena Andreea Moldovan, Alessandra Genghini e Sara Guermandi.

3° turno: Nadia Gasponi (4.3)-Manuela Mazzanti (4.3) 6-4, 6-3, Elena Andreea Moldovan (4.5)-Bianca Lugaresi (4.6) 6-3, 6-3, Alessandra Genghini (4.5)-Federica Galeone (4.6) 6-3, 6-1.

4° turno: Emma Pelliccioni (4.2)-Erica Gasperoni (4.3) 4-6, 6-1, 10-4, Sara Guermandi (4.2)-Alessia Tacconi (4.4) 6-3, 6-2.

La stagione del Circolo Tennis Cicconetti proseguirà poi dal 3 agosto con il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo), l’ex Settebello per il quale già ora ci sono più di 50 adesioni.

Il giudice di gara nel torneo di 3° femminile è Roberto Raffaelli.