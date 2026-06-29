Tennis, Camagni e Forti, vittorie in... erba

Da venerdì a domenica è andato in scena sui campi del Fanante Tennis & Country Club, nei pressi di Sarsina, il primo torneo federale giovanile sull’erba naturale. Si è trattato di una novità assoluta organizzata dal club che fa parte della Polisportiva Tennis Vallesavio, un torneo Under 12 e 14 maschile con la formula Rodeo.

Nell’Under 12 maschile si è imposto Francesco Camagni. Il portacolori del Ct Cesena ha battuto in finale per 4-0, 4-1 Matteo Moccia (Siro Tennis Bologna). Semifinali: Francesco Camagni (n.1)-Filippo Morandi 14, 4-0, 7-3, Matteo Moccia (n.2)-Francesco Negri 5-3, 5-3.

Nell’Under 14 maschile vittoria di Giacomo Forti. Il giocatore del Ct Cesenatico ha superato in semifinale Matteo Campana (n.1) 1-4, 4-2, 7-1 e in finale Samuele Michelini (Sporting Club Sassuolo) 4-1, 4-1. Semifinale: Michelini-Giacomo Manuzzi (n.2) 4-1, 4-1.