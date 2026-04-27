Tennis, Calzini, Fabbri, Pedrella avanti a Coriano

Avanza il torneo Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Tc Coriano. Primo turno: Edoardo Tenti-Diego Mariani 6-1, 6-4. Secondo turno: Luca Calzini-Lorenzo Del Prete 6-3, 6-3, Giorgio Feruzzi-Edoardo Tenti 6-2, 6-1. Terzo turno: Luca Calzini-Francesco Palmieri 6-4, 5-7, 10-5, Pietro Fabbri-Edoardo Maria Ciuffoli 7-5, 2-6, 10-7, Leonardo Pedrella Moroni-Leone Bertaccini 6-4, 2-6, 22-20.
Femminile, secondo turno: Elena Stella-Giulia Magnani 6-0, 6-1. Terzo turno: Anna Gennari-Claudia Verdolin 7-6, 6-1.