Tennis, Califano, Strocchi, Sabbatini al 4° turno a Cattolica

Entra nel vivo il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Academy. Nel tabellone maschile conquistano il 4° turno, tra gli altri, Matteo Sabbatini, Alessio Balestrieri, Alessandro Califano e Federico Strocchi. Terzo turno: Davide Brunetti (2.6)-Luca Grasso (2.7) 6-0, 6-4, Daniel Tonucci (2.6)-Giulio Zamboni Campadelli (2.8) 7-5, 6-1, Matteo Sabbatini (2.5, n.8)-Diego Cencini (2.8) 6-2, 6-1, Alessio Balestrieri (2.7)-Beniamino Savini (2.7) 6-3, 6-4, Alessandro Califano (2.6)-Nicolò Silvestrini (2.8) 6-3, 6-1, Federico Baldinini (2.5)-Leone Spadoni (2.8) 7-6, 6-1, Francesco Cartocci (2.5, n.7)-Enea Sabatini (2.8) 6-2, 6-1, Federico Strocchi (2.6)-Leonardo Romano (3.1) 6-2, 6-3.
Nel femminile approdano agli ottavi la sammarinese Serena Pellandra, Lisa Pierini, Viola Amati (Tc Viserba) e Alice Stella. Tabellone principale, terzo turno: Gioia Angeli (2.7)-Anna Foschini (3.2) 6-1, 6-2, Serena Pellandra (2.7)-Sara Santarelli (2.7) 6-2, 6-2, Lisa Pierini (2.8)-Matilde Morri (2.7) 6-2, 2-6, 10-8, Viola Amati (2.7)-Maria Luce Ossani (2.7) 2-6, 7-5, 10-3.