Tennis, Calabrese, Zardi e Monti avanti a Meldola

Entra nel vivo il torneo di 3° categoria maschile del Ct Meldola. Approdano al quarto turno Claudio Valerio Calabrese (Country Club Castel Maggiore), Alessandro Bocchini (Ct Cesena), Giovanni Zardi (Tre Colli Brisighella) e Alessandro Monti (Ct Cesena). Tabellone finale, terzo turno: Maikol Baldassarri (3.4)-Isaac Casalboni (3.3) 7-6 (5), 6-1, Claudio Valerio Calabrese (3.3)-Fabrizio Foronci (3.4) 6-3, 6-2, Alessandro Bocchini (3.3)-Mattia Battistini (3.4) 6-2, 3-6, 10-2, Andrea Ancarani (3.5)-Valentino Salami (3.3) 6-4, 6-2, Giovanni Zardi (4.1)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-3, 7-5, Alessandro Monti (3.3)-Matteo Rossi (3.4) 6-2, 6-4.