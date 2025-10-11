Tennis, Calabrese, Ciacci, Bertozzi avanti a San Marino

Entra nel vivo sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi”. Va in scena il tabellone di 3°. Secondo turno: Gianmarco Palumbo (4.1)-Nicolò Brugioni (3.5) 7-5, 6-4, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Mirko Giardi (3.5) 6-2, 6-4, Michele Longoni (3.5)-Tommaso Cerioni (3.5) 2-6, 6-3, 10-5, Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Michele Simoni (4.5) 6-2, 6-4, Andrea Lombardini (3.5)-Francesco Mazza (3.5) 3-6, 6-3, 10-6, Emanuel Vannucci (3.5)-Davide Pierini (4.1) 6-3, 6-0, Claudio Valerio Calabrese (3.4)-Gian Nicola Lonfernini (3.5) 6-2, 6-2, Stefano Vellucci (3.4)-Michelangelo Mami (3.5) 6-4, 5-7, 10-4, Alessandro Ciacci (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-0, 6-4, Luca Vincenzi (3.4)-Andrea Torri (3.4) 6-0, 4-6, 12-10, Ian Catallo (3.3)-Loris Pasini (3.5) 7-6, 6-4, Simone Padovani (4.1)-Enrico Gaddoni (3.3) 6-4, 6-1, Leonardo Bertozzi (3.3)-Davide Faoro (3.5) 6-3, 6-7 (4), 10-6.