Tennis, Cadar, Sciutti e Tarlazzi vincono a Massa

E’ un inizio d’anno sempre più all’insegna dei giovani per quel che riguarda gli eventi organizzati dal Circolo Tennis Massa Lombarda che ha ospitato il trofeo “Frizer Under 12 e Under 11 con la formula Rodeo. Tra gli Under 12 hanno dettato legge i giovani portacolori del club organizzatore, con successo di Robert Sebastian Cadar, n.1 del tabellone, che in semifinale ha rifilato un doppio 4-0 a Federico Montuschi (Tc Faenza) e nel match clou si è aggiudicato 4-0, 4-1 il derby con il compagno di squadra Alessandro Teodorani che aveva battuto 4-0, 5-3 su Leonardo Monti (Ct Bologna).

Tra gli Under 11 si è imposto il sammarinese Alex Sciutti: nei quarti ha piegato per 4-5), 4-1, 8-6 Denny Bentini (Tc Faenza), in semifinale 4-1, 4-2 Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza) e in finale 2-4, 5-4, 7-5, Pietro Allegra (Ct Cesena) che aveva raggiunto l’ultimo atto del torneo superando 4-1, 4-2 Michele Catalano (Cus Ferrara) nei quarti e con identico punteggio Lorenzo Verratti (Tc Nettuno Bologna) in semifinale. Nella competizione femminile affermazione di Lucia Tarlazzi (Tc Faenza), che ha sconfitto 4-0, 4-1 in semifinale Erica Garavini (Ct Casatorre) e nel match clou ha superato 4-2, 4-1 Giulia Oddone (Ct Bologna)