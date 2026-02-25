Tennis, Cacciari a segno nel “Mingori”

Seconda giornata e secondo successo per il Ct Cacciari Imola nel tabellone Ladies 40 del trofeo regionale “Ivo Mingori” per Veterani. Nella seconda giornata del 5° girone di qualificazione il team imolese ha battuto in casa 2-1 la Polisportiva 2000 Cervia A: Francesca Rubinato-Elisabetta Dallari 6-0, 6-2, Elena Piccolomini-Alice Pignatti 6-1, 3-6, 10-3, Lama-Pignatti b. Poli-Piccolomini 7-5, 6-1.
Nell’altro match successo per 3-0 in casa della Polisportiva Cervia B sul Queen’s Club di Cattolica: Elena Tarini-Mirna Macchini 2-6, 6-1, 10-8, Valentina Benati-Alessia Frontini 7-6, 1-6, 10-8, Tarini-Benati b. Macchini-Prisco 6-3, 6-4. Domenica (dalle 14.30) va in scena la terza e ultima giornata della prima fase a gironi: Polisportiva 2000 Cervia A-Queen’s Club e Polisportiva 2000 Cervia B-Ct Cacciari.