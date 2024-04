Tennis C maschile, prima vittoria del Ct Cervia

CERVIA. Primo successo stagionale per la formazione del Circolo Tennis Cervia impegnata nella fase regionale a gironi del campionato di serie C maschile. Domenica nella terza giornata del 5° girone di qualificazione il Circolo Tennis Cervia ha battuto in casa per 4-2, nel derby, il Ravenna Sport Center grazie alle vittorie di Manuel Schuett, Stefano Stifani e Valerio Spada nei singolari ed in doppio di Castelvetro-Mazzavillani.

Questi i parziali: Manuel Shuett-Elia Galizzi 6-0, 6-1, Marco Nanni-Enea Castelvetro 0-6, 6-2, 6-2, Stefano Stifani-Riccardo Foschini 7-6 (2), 6-4, Valerio Spada-Matteo Nibbio 6-3, 6-2, Nanni-Foschini b. Stifani-Schuett 6-4, 2-6, 10-6, Castelvetro-Mazzavillani b. Nibbio-Zauli 6-4, 6-4.

Si torna in campo il 14 aprile per la 4° giornata, il Ct Cervia osserverà il turno di riposo per tornare in campo il 21 aprile, nella 5° ed ultima giornata della prima fase quando si farà visita al Nettuno Tennis Club Bologna.

Intanto prosegue sui campi del Circolo Tennis Cervia un’edizione molto interessante del memorial “Mario Borghetti”, il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile. E’ ormai una classica del tennis primaverile, che si presenta al via con un montepremi di 500 euro.

Secondo tabellone, 2° turno: Juan Pablo Marturano (Nc)-Michele Cinelli (4.5) 6-0, 6-1, Stefano Marcheselli (4.5)-Vincenzo Gardella (Nc) 6-3, 7-5, Jacopo Zani (4.4)-Francesco Gasperini (Nc) 6-1, 6-0, Michele Bergamaschi (Nc)-Mario Fabbri (4.6) 6-1, 6-1.

3° turno: Alessandro Giorgini (4.3)-Luca Dragoni (4.5) 6-3, 6-2, Tomas Morini (4.5)-Stefano Vellani (4.3) 6-2, 6-0, Richard Valentini (4.5)-Fabrizio Malagutti 6-3, 6-4, Marco Borghetti (4.4)-Massimo Fabbri (4.3) 6-0, 6-0, Gian Luca Cerchierini (4.2)-Andrea Liverani (4.3) 6-2, 6-2.

Nel femminile le iscritte sono 33, ai vertici troviamo la 3.1 Emma Lanzoni e le 3.2 Alice Rossi, Serena Pellandra, Valentina Giulianini, le 3.3 Carolina Bondi e Matilde Morri. 1° turno: Danila Diano (4.3)-Giulia Soprani (Nc) 6-1, 6-0.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.