Tennis C maschile: Massa, Forum, Cervia, Ten Sport Center e Faenza si qualificano per il tabellone regionale di play-off

RIMINI. Conclusa la prima fase regionale a gironi del campionato di serie C maschile. Si qualificano per il tabellone regionale di play-off Ct Massa, Forum Tennis, Ct Cervia, Ten Sport Center e Tc Faenza.

Nel 4° girone mantiene la categoria il Ct Cesena, ai play-out il Tc Viserba. Nell’ultima giornata pareggio per 3-3 tra Ct Cesena e Ct Reggio, mentre il Tennis Club Viserba è stato sconfitto 6-0 sui campi dello Sporting Club Carpi. Classifica: Virtus Tennis 12, Ct Reggio 7, Ct Cesena 5, Sporting Carpi 4, Tc Viserba 0. Nel 5° girone chiude la prima fase con un pareggio il Ct Massa che ha fatto 3-3 a Bologna contro il Davi.s Tennis Team: Edoardo Ghiselli-Diego Sabattini 6-0, 6-1, Riccardo Pretolani-Nicholas Scala 6-3, 7-5, Giovanni Femia-Diego Tarlazzi 1-6, 6-4, 6-3, Enrico Burzi-Marco Giovagnoli 6-3, 6-1, Scala-Sabattini b. Liverani-Pretolani 3-6, 7-5, 11-9, Tarlazzi-Ghiselli b. Femia-Burzi 3-6, 6-4, 10-5. Sconfitto per 6-0 il Ct Rimini sui campi del Ct Castenaso. Ct Massa ai play-off, Ct Rimini ai play-out. Classifica: Davi.s Tennis Team 10, Ct Massa 8, Ct Castenaso 6, Ct Argenta 4, Ct Rimini 0. Nel 6° girone ennesima vittoria per 6-0 del Forum Tennis Forlì, questa volta in casa contro il Tc Riccione B: Nicola Ravaioli-Giacomo Ercolani 6-0, 6-2, Nicola Filippi-Massimiliano Botticelli 6-1, 6-2, Tommaso Filippi-Alessandro Marcantoni 6-2, 6-1, Alex Guidi-Luca Marco Casanova 7-6, 6-0, Urgese-Chiarello b. Marcantoni-Ercolani 6-0, 6-2, Filippi-Guidi b. Botticelli-Casanova 1-0 e ritiro. Finisce in parità, 3-3, tra Ct Cervia e Nettuno Tc Bologna. Classifica: Forum Tennis 12, Ct Cervia, Nettuno Tc Bologna 5, Tc Riccione B 3, Ravenna Sport Center 1.

Nel 7° girone pareggio per 3-3 tra Tc Faenza e Ten Sport Center, entrambe qualificate per la seconda fase: Mattia Bandini-Mattia Benedetti 6-4, 3-6, 6-3, Edoardo Pompei-Diego Orlando 6-1, 6-3, Enea Vinetti-Mattia Sartoni 6-0, 6-0, Andrea Bosi-Matvii Lemishko 7-6 (5), 6-1, Vinetti-Orlando b. Bosi-Bandini 6-2, 6-7 (4), 11-9, Benedetti-Lemishko b. Pompei-Falconi 7-6 (2), 3-6, 10-5. Nell’altro match in programma vittoria del Tc Ippodromo per 4-2 in casa sul Tc Riccione A. Questi i parziali: Alessandro Galassi-Luca Butti 6-3, 7-5, Mattia Barducci-Alberto Maria Mami 6-0, 6-1, Alessandro Rondinelli-Federico Strocchi 6-4, 6-1, Alessandro Pesaresi-Nicolò Gerbino 6-2, 6-1, Strocchi-Mami b. Rondinelli-Bisacchi 6-4, 6-2, Barducci-Francia b. Butti-Pesaresi 6-2, 6-1.

Classifica: Ten Sport Center 10, Tc Faenza 8, Tc Ippodromo 4, Tc Riccione A 3, Galimberti Tennis Team 2.