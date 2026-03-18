Tennis C maschile: bene Massa, Cervia e Ten Sport Center

RIMINI. E’ scattata domenica, con la prima fase regionale a gironi, la serie C maschile. Diverse le formazioni romagnole in campo. Nel 4° girone il Tc Viserba è stato battuto 6-0 sui campi del Ct Reggio, si torna in campo domenica con la seconda giornata che vede a Rimini il derby Tc Viserba-Ct Cesena (dalle 9). Nel 5° girone parte bene il Ct Massa che ha battuto in casa 4-2 il Ct Rimini: Diego Tarlazzi-Luca Padovani 6-0, 7-6 (8), Filippo Fracassi-Jacopo Liverani 6-1, 7-6 (5), Marco Giovagnoli-Francesco Pazzaglini 6-1, 6-1, Lorenzo Bonori-Gianfilippo Falconi 7-6 (3), 6-3, Tarlazzi-Ravaglia b. Padovani-Pazzaglini 6-4, 6-1, Giovagnoli-Liverani b. Fracassi-Bonori 6-3, 6-2. Domenica: Centro Tennis Argenta-Ct Massa e Ct Rimini-Davi.s Tennis Team.

Nel 6° girone parte con il piede giusto Ct Cervia, pareggia il Tc Riccione B. Ct Cervia-Ravenna Sport Center 4-2: Manuel Schuett-Marco Nanni 6-2, 6-2, Nicola Tocci-Matteo Bezzi 5-7, 7-6 (4), 6-0, Enea Castelvetro-Roberto Nibbio 6-3, 6-1, Alan Maldini-Giovanni Pambianco 6-3, 6-2, Nibbio-Bezzi b. Ridolfi-Castelvetro 6-4, 6-4, Tocci-Schuett b. Maldini-Nanni 6-3, 6-1. Pareggio per 3-3 del Tc Riccione B in casa contro il Nettuno Tc Bologna: Alberto Manuel Righi-Giacomo Ercolani 6-3, 6-1, Matteo Ferri Degli Esposti-Massimiliano Botticelli 6-1, 6-3, Alessandro Marcantoni-Edoardo Maccagnani 6-1, 6-2, Nicolas Spimi-Samuele Giacomazzi 6-3, 6-3, Spimi-Marcantoni b. Giacomazzi-Maccagnani 6-0, 2-6, 10-6, Ribani-Degli Esposti Ferri b.Casanova-Ercolani 6-0, 7-6. Domenica: Ravenna Sport Center-Tc Riccione B e Nettuno Tc Bologna-Forum Forlì. Nel 7° girone netta vittoria nella prima giornata per il Ten Sport Center di Pinarella che ha battuto 6-0 il Tc Riccione A: Mattia Benedetti-Federico Strocchi 6-4, 6-4, Diego Orlando-Alessandro Pesaresi 7-5, 6-0, Enea Vinetti-Luca Butti 6-3, 6-1, Matvii Lemishko-Alberto Maria Mami 6-2, 2-6, 6-3, Vinetti-Pastrav b. Muratori-Butti 6-2, 6-2, Benedetti-Ottaviani b. Mami-Strocchi 6-4, 3-6, 10-6. Pareggio per 3-3 tra Tc Ippodromo Cesena e Galimberti Tennis Team: Davide Brunetti-Alessandro Rondinelli 6-2, 6-3, Alessandro Galassi-Roberto Lavelli 6-4, 6-0, Mattia Barducci-Pietro Tombari 6-2, 6-2, Leonardo Romano-Nicolò Gerbino 6-4, 6-4, Barducci-Galassi b. Tombari-Romano 6-4, 6-1, Brunetti-Lavelli b. Rondinelli-Bisacchi 6-2, 6-3. Domenica: Galimberti Tennis Team-Ten Sport Center e Tc Riccione A-Tc Faenza.