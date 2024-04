Tennis C maschile: a segno Riccione, Villa Carpena e Forum

Le squadre romagnole in campo nella 4° giornata della prima fase regionale a gironi della serie C maschile. Nel 4° girone sconfitta casalinga per 6-0 del Tc Imola contro il Tc Pavullo. Nel 5° girone successo esterno del Tc Riccione per 4-2 sui campi del Ravenna Sport Center: Marco Nanni-Massimiliano Botticelli 6-2, 6-4, Luca Marco Casanova-Riccardo Foschini 6-2, 6-4, Andrea Bacchini-Giacomo Zauli 6-1, 6-2, Alessandro Marcantoni-Matteo Nibbio 6-3, 6-0, Casanova-Bacchini b. Zauli-Nibbio 6-2, 6-4, Foschini-Nanni b. Spimi-Marcantoni 6-2, 6-1. Pareggio per 3-3 molto combattuto tra Ct Cesena e Nettuno Tennis Club Bologna: Lorenzo Cavarretta-Marco Giangrandi 7-5, 1-6, 6-4, Simone Piraccini-Samuele Giacomazzi 6-1, 6-3, Manuel Alberto Righi-Andrea Rondoni 7-5, 6-2, Giacomo Mazzotti-Matteo Ferri Degli Esposti 6-1, 3-6, 7-5, Righi-Ribani b. Rondoni-Mazzotti 7-5, 3-6, 12-10, Piraccini-Naso b. Giacomazzi-Degli Esposti Ferri 6-2, 4-6, 10-6. Domenica (dalle 9) la 5° ed ultima giornata della prima fase: Tc Riccione-Ct Cesena e Nettuno Tc Bologna-Ct Cervia. La classifica: Ct Cesena, Nettuno Tc Bologna 5, Tc Riccione 4, Ct Cervia 2, Ravenna Sport Center 0. Nel 6° girone brilla il Forum Tennis Forlì che ha travolto 5-1 in casa il Tc Ippodromo Cesena: Nicola Filippi-Mattia Barducci 7-5, 6-1, Nicola Ravaioli-Alessandro Galassi 3-6, 7-5, 6-0, Tommaso Filippi-Beniamino Savini 6-3, 6-3, Marco Chiarello-Federico Ceccarelli 6-4, 6-3, Filippi-Chiarello b. Gerbino-Mayele 6-1, 6-0, Abbondanza-Barducci b. Filippi-Ravaioli 6-2, 6-4. Nell’altro match il Ct Cerri di Cattolica è stato sconfitto in casa 6-0 da Tc Mirandola. Domenica: Tc Mirandola-Forum Tennis Forlì e Tc Ippodromo-Forum Tennis. La classifica: Forum Tennis, Tc Mirandola 6, Tc Ippodromo, Virtus Bologna 2, Ct Cerri 0.

Nel 7° girone bel successo del Tennis Villa Carpena per 5-1 sul Ct Casalboni Santarcangelo: Jamal Urgese-Luca Andruccioli 7-5, 6-1, Alberto Tomassoni-Marco Caporali 7-5, 6-4, Lorenzo Monti-Tommaso Amati 6-4, 6-1, Rafael Capacci-Alessandro Manduchi 6-2, 7-6, Urgese-Caporali b. Andruccioli-Manduchi 6-1, 6-1, Monti-Zanetti b. Cola-Amati 6-3, 6-0. Finisce 3-3 tra San Pietro Tennis Project e Galimberti Tennis Team: Simone Scagni-Davide Brunetti 6-4, 6-2, Jacopo Fiorini-Andrea Salsini 6-2, 6-4, Duccio Caciolli-Andrea Pierpaoli 7-5, 4-6, 6-2, Enea Sabatini-Stefan Stanciu 6-3, 6-2, Stanciu-Salsini b. Fiorini-Sabatini 6-2, 3-6, 10-2, Pierpaoli-Scagni b. Caciolli-Brunetti 2-6, 6-0, 10-6. Domenica: Villa Carpena-San Pietro Tennis Project e Galimberti Tennis Team-Ct Zavaglia. Classifica: Villa Carpena 6, Ct Zavaglia 4, Galimberti Tennis Team, San Pietro Tennis Project 3, Ct Casalboni 0.