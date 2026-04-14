Tennis C maschile: a segno Massa, Forum e Ten Sport Center

Tennis
La formazione del Forum impegnata nel campionato di serie C, da sinistra il maestro Gelli, Gaspari, Ravaioli, il capitano Nicola Filippi, Alex Guidi. Tommaso Filippi, Urgese, Chiarello e Guidi
La formazione del Forum impegnata nel campionato di serie C, da sinistra il maestro Gelli, Gaspari, Ravaioli, il capitano Nicola Filippi, Alex Guidi. Tommaso Filippi, Urgese, Chiarello e Guidi

RIMINI. Giocata la quarta giornata della prima fase regionale a gironi della serie C maschile a squadre. Nel 4° girone il Ct Cesena è stato sconfitto 5-1 a Bologna dalla Virtus, unico punto del team romagnolo quello vinto dal doppio Giangrandi-Sgroi su Mucciarella-Ruggeri per 6-1, 6-4. Domenica (dalle 9) la quinta ed ultima giornata della prima fase: Ct Cesena-Ct Reggio Emilia e Sporting Carpi-Tc Viserba. Nel 5° girone il Ct Massa Lombarda ha battuto in casa per 4-2 il Ct Castenaso: Matteo Ceppi-Federico Duranti 6-4, 6-2, Leone Spadoni-Marco Giovagnoli 6-2, 2-6, 6-4, Pietro Ricci-Jacopo Martinelli 6-3, 6-2, Jacopo Liverani-Lorenzo Marchioni 6-2, 6-0, Ricci-Ceppi b. Martinelli-Bruni 6-3, 7-5, Avati-Duranti b. Liverani-Giovagnoli 6-4, 2-6, 11-9. Domenica: Davi.s Tennis Team-Ct Massa Lombarda e Ct Castenaso-Ct Rimini. Nel 6° girone conquista il terzo successo per 6-0 il Forum Tennis Forlì. Ravenna Sport Center-Forum Tennis Forlì 0-6: Jamal Urgese-Riccardo Foschini 6-2, 6-0, Marco Chiarello-Matteo Bezzi 1-6, 6-4, 6-2, Nicola Filippi-Marco Nanni 6-2, 6-1, Alex Guidi-Roberto Nibbio 6-0, 6-0, Guidi-Filippi b. Foschini-Nanni 1-0 e ritiro, Urgese-Ravaioli b. Bezzi-Nibbio 6-0, 6-0. Pareggio per 3-3 tra Tc Riccione B e Ct Cervia: Manuel Schuett-Massimiliano Botticelli 6-3, 6-1, Enrico Casadei-Giacomo Ercolani 6-3, 6-2, Alessandro Marcantoni-Stefano Stifani 6-4, 6-4, Nicolas Spimi-Giovanni Pambianco 6-1, 6-1, Pambianco-Schuett b. Marcantoni-Spimi 6-7, 6-4, 10-6, Casanova-Ercolani b. Pambianco-Ridolfi 6-4, 6-1. Domenica: Forum Tennis Forlì-Tc Riccione B e Ct Cervia-Nettuno Tc Bologna. Nel 7° girone netta vittoria interna del Ten Sport Center per 5-1 sul Tc Ippodromo Cesena: Riccardo Bogdan Pastrav-Luca Pompei 6-0, 6-0, Diego Orlando-Mattia Barducci 7-6 (2), 5-7, 6-2, Mattia Benedetti-Alessandro Galassi 6-1, 6-2, Enea Vinetti-Oscar Bisacchi 6-0, 6-1, Benedetti-Lemishko b. Gerbino-Bisacchi 6-0, 6-2, Galassi-Francia b. Pastrav-Ottaviani 6-3, 7-5. Pareggio per 3-3 tra Galimberti Tennis Team e Tc Faenza: Roberto Lavelli-Mattia Sartoni 6-0, 6-2, Pietro Tombari-Edoardo Vincenzi 6-3, 6-0, Mattia Bandini-Davide Brunetti 6-3, 6-4, Andrea Bosi-Leonardo Romano 6-4, 6-2, Brunetti-Lavelli b. Sartoni-Vincenzi 6-0, 6-0, Bandini-Bosi b. Romano-Tombari 6-3, 2-6, 10-2. Domenica: Tc Faenza-Ten Sport Center e Tc Ippodromo Cesena-Tc Riccione A.

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