Tennis C maschile: a segno Massa, Forum e Ten Sport Center

RIMINI. Giocata la quarta giornata della prima fase regionale a gironi della serie C maschile a squadre. Nel 4° girone il Ct Cesena è stato sconfitto 5-1 a Bologna dalla Virtus, unico punto del team romagnolo quello vinto dal doppio Giangrandi-Sgroi su Mucciarella-Ruggeri per 6-1, 6-4. Domenica (dalle 9) la quinta ed ultima giornata della prima fase: Ct Cesena-Ct Reggio Emilia e Sporting Carpi-Tc Viserba. Nel 5° girone il Ct Massa Lombarda ha battuto in casa per 4-2 il Ct Castenaso: Matteo Ceppi-Federico Duranti 6-4, 6-2, Leone Spadoni-Marco Giovagnoli 6-2, 2-6, 6-4, Pietro Ricci-Jacopo Martinelli 6-3, 6-2, Jacopo Liverani-Lorenzo Marchioni 6-2, 6-0, Ricci-Ceppi b. Martinelli-Bruni 6-3, 7-5, Avati-Duranti b. Liverani-Giovagnoli 6-4, 2-6, 11-9. Domenica: Davi.s Tennis Team-Ct Massa Lombarda e Ct Castenaso-Ct Rimini. Nel 6° girone conquista il terzo successo per 6-0 il Forum Tennis Forlì. Ravenna Sport Center-Forum Tennis Forlì 0-6: Jamal Urgese-Riccardo Foschini 6-2, 6-0, Marco Chiarello-Matteo Bezzi 1-6, 6-4, 6-2, Nicola Filippi-Marco Nanni 6-2, 6-1, Alex Guidi-Roberto Nibbio 6-0, 6-0, Guidi-Filippi b. Foschini-Nanni 1-0 e ritiro, Urgese-Ravaioli b. Bezzi-Nibbio 6-0, 6-0. Pareggio per 3-3 tra Tc Riccione B e Ct Cervia: Manuel Schuett-Massimiliano Botticelli 6-3, 6-1, Enrico Casadei-Giacomo Ercolani 6-3, 6-2, Alessandro Marcantoni-Stefano Stifani 6-4, 6-4, Nicolas Spimi-Giovanni Pambianco 6-1, 6-1, Pambianco-Schuett b. Marcantoni-Spimi 6-7, 6-4, 10-6, Casanova-Ercolani b. Pambianco-Ridolfi 6-4, 6-1. Domenica: Forum Tennis Forlì-Tc Riccione B e Ct Cervia-Nettuno Tc Bologna. Nel 7° girone netta vittoria interna del Ten Sport Center per 5-1 sul Tc Ippodromo Cesena: Riccardo Bogdan Pastrav-Luca Pompei 6-0, 6-0, Diego Orlando-Mattia Barducci 7-6 (2), 5-7, 6-2, Mattia Benedetti-Alessandro Galassi 6-1, 6-2, Enea Vinetti-Oscar Bisacchi 6-0, 6-1, Benedetti-Lemishko b. Gerbino-Bisacchi 6-0, 6-2, Galassi-Francia b. Pastrav-Ottaviani 6-3, 7-5. Pareggio per 3-3 tra Galimberti Tennis Team e Tc Faenza: Roberto Lavelli-Mattia Sartoni 6-0, 6-2, Pietro Tombari-Edoardo Vincenzi 6-3, 6-0, Mattia Bandini-Davide Brunetti 6-3, 6-4, Andrea Bosi-Leonardo Romano 6-4, 6-2, Brunetti-Lavelli b. Sartoni-Vincenzi 6-0, 6-0, Bandini-Bosi b. Romano-Tombari 6-3, 2-6, 10-2. Domenica: Tc Faenza-Ten Sport Center e Tc Ippodromo Cesena-Tc Riccione A.