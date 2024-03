Tennis C, il campionato maschile a squadre parte il 17 marzo

Pubblicati i gironi, gli elenchi squadre e le circolari dei Campionati a squadre di serie C maschile al via domenica 17 marzo (alle 9). Sono 12 le formazioni romagnole al via in questo campionato che prevede una prima fase regionale a gironi. Nel 4° girone in campo il Tc Imola che nella prima giornata farà visita al Cus Ferrara. Nel team imolese schierati: Luca De Giovanni 3.1, Enrico Costanzi 3.2, Federico Costanzi 3.2, Mattia Degli Esposti 3.2, Giacomo Morozzi 3.3, Luca Degli Esposti 3.5 ed Andrea Giacomoni 3.5.

Nel 5° girone quattro squadre romagnole su cinque, si tratta di Ct Cervia (Paolo Pambianco 2.8, Manuel Schuett 2.8, Giovanni Farolfi 2.8, Enea Castelvetro 3.1, Stefano Stifani 3.2, Isaac Casalboni 3.3, Giovanni Pambianco 3.3, Valerio Spada 3.3, Paolo Mazzavillani 3.4 ed Andrea Ridolfi 3.5), Tc Riccione (Massimiliano Botticelli 2.6, Luca Marco Casanova 2.8, Nicolas Spimi 2.8, Tommaso Bonarota 2.8, Alessandro Marcantoni 3.1, Andrea Bacchini 3.1, Antonino Lo Paro 3.3), Ct Cesena (Andrea Rondoni 2.6, Marco Giangrandi 2.7, Simone Piraccini 2.8, Lorenzo Cremonini 2.8, Giacomo Mazzotti 3.1 ed Alessandro Naso 3.3) e Ravenna Sport Center (Riccardo Foschini 3.1, Giacomo Zauli 3.1, Elia Galizzi 3.1, Marco Nanni 3.1 e Matteo Nibbio 4.1). Nella prima giornata: Nettuno Tc Bologna-Ravenna Sport Center, Ct Cesena-Ct Cervia.

Tre formazioni romagnole in campo nel 6° girone, Forum Tennis Forlì (Nicola Filippi 2.5, Nicola Ravaioli 2.5, Tommaso Filippi 2.7, Marco Chiarello 2.7, Sasha Marinoni 3.2 e Daniele Gaspari 3.5), Tc Ippodromo Cesena (Mattia Barducci 2.7, Alessandro Galassi 2.8, Alessandro Rondinelli 3.1, Pierre Rael Mayele 3.1, Beniamino Savini 3.1, Nicolò Gerbino 3.2, Federico Ceccarelli 3.3, Fabrizio Abbondanza 3.4, Oscar Bisacchi 3.5 e Francesco Passerini 4.2), e Ct Cerri Cattolica (Francesco Mandelli 3.1, Paolo Bologna 3.2, Pietro Spezi 3.2, Gianluca Sforza 3.4, Federico Calbini 3.5, Matteo Silvagni 3.5, Thomas Gabellini 4.1, Federico Tacchi 4.2 e Francesco Semprini Nc). Nella prima giornata: Tc Ippodromo Cesena-Ct Cerri, Forum Tennis Forlì-Virtus Bologna.

Altre quattro squadre locali nel 7° girone, Tennis Villa Carpena (Jamal Urgese 2.6, Rafael Capacci 2.8, Marco Caporali 2.8, Lorenzo Monti 2.8, Filippo Zanetti 3.3, Giovanni Pacchioni 3.5 ed Andrea Stoppa 3.5), Galimberti Tennis Team (Duccio Caciolli 2.6, Davide Brunetti 2.8, Jacopo Fiorini 2.8, Giacomo Polidori 2.8, Leonardo Dell’Ospedale 3.1, Francesco El Dkahloul 3.2, James Mohamed Aratari 3.3, Enea Sabatini 3.3, Leonardo Manzini 3.4, Leonardo Romano 3.4, Nicolò Della Chiara 4.2 e Pietro Galimberti 4.4), Ct Zavaglia (Matteo Mucciarella 2.8, Mattia Benedetti 3.1, Ronnj Capra 3.1, Leone Spadoni 3.1, Alessandro Vallicelli 3.3, Gianfilippo Falconi 3.4 e Paolo Duranti 4.1) e Ct Casalboni (Giacomo Ercolani 3.1, Alberto Tomassoni 3.1, Luca Andruccioli 3.1, Tommaso Amati 3.3, Diego Pellegrini 3.3, Marco Cola 3.3, Alessandro Manduchi 3.4, Giacomo Matteini 4.1). Primo turno: Galimberti Tennis Team-Ct Casalboni e San Pietro Tennis Project-Ct Zavaglia.