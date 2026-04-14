Tennis C femminile: vincono Massa, Riccione e San Marino

RIMINI. E’ andata in scena la quarta giornata, la penultima della prima fase, nel campionato di serie C femminile. Nel 3° girone a segno il Ct Massa che vince 3-1 sui campi del Circolo Sportissima di Scandiano: Sofia Cadar-Camilla Ferri 6-4, 6-2, Elena Martinelli-Emma Baldassari 6-4, 6-3, Bianca Cecchini-Nicole Aldini 7-5, 6-1, Cadar-Baldassari b. Ceccardi-Aldini 6-1, 6-0. Nell’altro match sconfitta per 3-1 del Tc Viserba sui campi del Nettuno Tc Bologna, con l’unico punto delle riminesi conquistato da Evelyn Amati che ha battuto 6-2, 6-1 Ilaria Morgillo. Domenica dalle 9 la quinta giornata: Ct Massa-Nettuno Tc Bologna e Tc Viserba-Ct Casalboni. Nel 4° girone bella vittoria del Tc Riccione per 3-1 a Ferrara sui campi del Tc Marfisa: Vittoria Muratori-Laura Garofalo 7-6 (2), 6-1, Emma Fergnani Gennari-Gioia Angeli 6-4, 6-3, Alice Rossi-Giulia Bassini 6-2, 6-0, Muratori-Migani b. Gennari Fergnani-Garofalo 6-1, 6-3. Bene anche il San Marino Tennis Club che ha sconfitto in casa 3-1 il Ct Rimini: Silvia Alletti-Emma Tarducci 6-0, 6-0, Talita Giardi-Matilde Morri 6-2, 6-2, Valentina Taddia-Serena Pellandra 7-5, 6-3, Alletti-Giardi b. Taddia-Pruccoli 6-0, 6-0. Domenica (dalle 9): Tc Riccione-San Marino Tennis Club e Ct Rimini-Ct Cacciari.