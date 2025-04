Tennis C femminile, Tc Faenza e Tc Ippodromo Cesena in semifinale nei play-off regionali

RIMINI. Tennis Club Faenza e Tennis Club Ippodromo Cesena in semifinale nei play-off regionali della serie C femminile.

Il Tc Faenza è andato a vincere per 3-2 sui campi del San Marino Tennis Club: Silvia Alletti-Clara Sansoni 6-4, 6-4, Sofia Regina-Talita Giardi 6-4, 6-2, Serena Pellandra-Sandy Mamini 6-2, 7-6, Sansoni-Regina b. Alletti-Giardi 6-3, 6-2, Sansoni-Regina b. Pellandra-Alletti 0-6, 6-2, 10-4. Bella vittoria del Tc Ippodromo Cesena per 3-1 in casa sul Nettuno Tc Bologna: Anita Picchi-Alice Monducci Delucca 7-6 (4), 6-3, Micol Devescovi-Camilla Fabbri 6-1, 7-6 (3), Giulia Bancale-Ilaria Morgillo 6-2, 7-5, Picchi-Fabbri b. Devescovi-Canali 6-3, 3-6, 10-6.

Domenica (dalle 9) le semifinali: Tc Faenza-Tc Parma e Ct Argenta-Tc Ippodromo Cesena.

Si salvano nei play-out Ct Cacciari, Tc Riccione e Ct Rimini. Ct Cacciari-Sporting Club Sassuolo 3-1: Martina Balducci-Francesca Montorsi 6-4, 6-3, Alessia Ercolino-Beatrice Maria Ferri 6-1, 6-2, Carlotta Venera-Valentina Benini 1-6, 6-4, 6-0, Balducci-Carosella b. Montorsi-Ferri 6-4, 6-7 (2), 11-9.

Ct Bologna-TC Riccione 1-3: Giulia Tozzola-Carlotta Mercolini 6-0, 6-0, Vittoria Muratori-Matilde Fini 7-6, 4-6, 6-4, Gioia Angeli vince per ritiro della sua avversaria, Migani-Muratori b. Fini-Tozzola 6-2, 6-1.

Ct Rimini-Cus Ferrara 3-2: Valentina Taddia-Maria Vittoria Ranieri 6-1, 6-1, Matilde Morri-Elena Ravani 7-5, 6-0, Martina Ronconi-Emma Tarducci 7-5, 6-2, Ranieri-Ravani b. Taddia-Pruccoli 7-5, 5-7, 10-6, Taddia-Pruccoli b. Ranieri-Ravani 6-7 (4), 6-4, 10-5.