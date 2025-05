Tennis C donne: Ippodromo Cesena e Faenza ai play-off nazionali

RIMINI. Tennis Club Ippodromo e Tc Faenza al tabellone nazionale di play-off in serie C femminile, il tabellone che metterà in palio i posti per la promozione in B2. Domenica il Tc Ippodromo di Cesena è andato a vincere per 3-2, al doppio di spareggio, sui campi del Ct Argenta: Agnese Stagni-Anita Picchi 6-3, 6-1, Camilla Fabbri-Ilaria Rondinelli 6-3, 6-4, Alice Gozzi-Giulia Bancale 6-4, 6-1, Picchi-Fabbri b. Stagni-Rondinelli 6-3, 6-1, Picchi-Fabbri b. Stagni-Gozzi 2-6, 6-4, 10-4.

Secondo turno di play-off regionale e seconda vittoria per la squadra del Tennis Club Faenza in Serie C femminile. Sui campi del circolo di via Medaglie d’Oro le giovanissime biancazzurre, guidate nell’occasione da Mattia Bandini, si sono imposte 3-1 sul Tennis Club Parma, dopo aver eliminato il Ct San Marino. Nei singolari, l’unica sconfitta è arrivata da Clara Sansoni, battuta 6-0, 6-2 dalla forte 2.4 Elena Bocchi. Vittorie in scioltezza invece per Sofia Regina, che ha superato Arianna Sirbu 6-1, 4-1 (per ritiro a causa di un infortunio), e per Emma Lanzoni, che si è imposta 6-1, 6-0 su Allegra Bandini. Nel doppio la coppia di casa Lanzoni-Regina ha battuto 6-3, 6-3 Bocchi-Cortesi, soffrendo all’inizio del secondo set, quando si è ritrovata sotto 2-3, ma portando a casa il punto decisivo. Con questo successo la squadra faentina si è qualificata al tabellone play-off nazionale per la promozione in Serie B2. Nei prossimi giorni la Fitp effettuerà i sorteggi per gli accoppiamenti.