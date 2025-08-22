Tennis, Butti subito a segno a Viserba

Si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile del Tc Viserba. Nel tabellone finale maschile brillante esordio per Luca Butti (Tc Riccione) che ha superato Jacopo Montoneri (Tc Viserba) 6-3, 6-1. Turno di qualificazione: Gianfilippo Falconi (3.2)-Andrea Monti (3.1, n.9) 6-2, 7-5, Leonardo Baldoni (3.1, n.10)-Emanuele Bonfatti (3.2) 6-1, 6-1, Edoardo Federico Manfredi (3.1, n.2)-Luca Lorenzi (3.3) 6-4, 6-4, Pietro Rinaldini (3.1, n.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-1, 6-3, Alessandro Pesaresi (3.1, n.7)-Francesco Pazzaglini (3.3) 6-4, 6-1.Intanto si avvia alle battute finali il torneo Open femminile. Quarti: Anna Pierini (2.6)-Camilla Fabbri (2.6, n.4) 6-2, 6-3, Greta Vagnini (2.6, n.3)-Viola Amati (2.8) 6-2, 6-4. Nella finale del tabellone a conclusione di 3° successo della 3.2 ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia) in finale sulla 3.1 Clara Marzocchi (Tc Ippodromo) 6-3, 6-1.