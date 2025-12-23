Tennis, Butti al 3° turno a Riccione

Si giocano i match del tabellone principale nella settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi. Ancora una sessione molto positiva per i giocatori di casa: brillano all’esordio nel tabellone finale, infatti, Alessandro Marcantoni, Nicolas Spimi, Alberto Maria Mami e Luca Butti che è il primo a qualificarsi per il terzo turno.
Tabellone finale, primo turno: Luca Grandi (3.1)-Leone Spadoni (2.8) 6-0, 6-4, Enea Sabatini (2.8)-Loris Tomassetti (3.3) 6-7 (5), 6-0, 10-5, Marco Giovagnoli (2.8)-Edoardo Pozzi (3.1) 6-1, 6-1, Alessandro Marcantoni (2.8)-Frederick Cortesi (3.2) 3-6, 4-2 e ritiro, Leonardo Fabbri (2.8)-Pietro Tombari (3.1) 6-2, 6-1, Alberto Maria Mami (2.8)-Lorenzo Gambaccini (3.1) 6-2, 6-3, Nicolas Spimi (3.1)-Pietro Vagnini (2.8) 4-6, 6-3, 10-6.
Secondo turno: Luca Butti (2.8)-Pietro Spezi (3.1) 6-4, 6-1.