Tennis, Burani vince il Rodeo di San Martino a Riccione

Da venerdì a domenica il Tennis Club Riccione ha ospitato il Rodeo di San Martino, singolare maschile riservato ai 3° categoria. Ha vinto il titolo Matteo Burani. Il 3.1 portacolori del Ct Albinea, testa di serie n.8, ha battuto in semifinale il 3.1 Riccardo Verucchi (n.5) ed in finale l’altro 3.1 Luca Morosini (Us Corticella), testa di serie n.7, per 2-4, 4-2, 10-8. Morosini in semifinale aveva beneficiato del forfait del 3.1 Filippo Ganzerli (n.3). Quarti di finale per Filippo Gigli (3.3), Francesco Muratotri (3.1, n.4), Iangabriel Ferrara (3.1, n.6) e Pietro Spezi (3.1, n.2).

Il torneo è stato diretto dal giudice di gara Simone Lusini, che ha effettuato le premiazioni, e ha visto al via ben 63 giocatori.