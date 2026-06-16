Tennis: Bruni, Falconi, De Giovanni, Pirazzoli e Costanzi avanzano all’Open “Ricci-Bcc” del Cacciari

IMOLA. Sta entrando nella fase clou sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola, con gli ultimi match del tabellone di 3° l’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile con 1200 euro di montepremi. Avanzano Leonardo Bruni (Ct Castenaso), Romeo Falconi (Tc Faenza), Luca De Giovanni (Tc Imola), Giacomo Pirazzoli (Alex Rambelli) e Federico Costanzi (Tc Imola).

Secondo tabellone, 2° turno: Massimo Albertazzi (3.3)-Federico Suzzi (3.5) 6-1, 6-2.

3° turno: Alessandro Vavalà (3.2, n.14)-Francesco Balboni (3.5) 6-1, 6-1, Filippo Conti (3.2)-Michele Mignani (4.1) 6-1, 6-2, Ian Catallo (3.2, n.13)-Vasilii Volokhovskii (3.5) 6-1, 6-1, Ugo Cicognani (3.2)-Alessandro Rivola (3.5) 6-0, 6-1, Federico Nucera (3.2)-Alessandro Masi (3.4) 6-3, 6-1, Gabriele Badaloni (3.2, n.11)-Mattia Chiarelli (3.5) 6-1, 7-5.

4° turno: Federico Gozzi (3.1, n.8)-Isaac Casalboni (3.3) 7-6 (3), 6-1, Leonardo Bruni (3.2, n.12)-Fabrizio Foronci (3.4) 6-1, 6-4, Romeo Falconi (3.2)-Gabriele Badaloni (3.2, n.11) 6-1, 6-0, Luca De Giovanni (3.2)-Gabriele Mandrioli (3.1, n.10) 7-5, 6-4, Giacomo Pirazzoli (3.3)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.6) 6-4, 6-2, Federico Costanzi (3.1, n.9)-Andrea Severi (3.2) 6-1, 6-1.

Intanto è partito, sempre sui campi del Ct Cacciari, il torneo Open femminile targato “Studio Seta”, giunto alla 6° edizione. Si tratta del torneo limitato alle 2.4 con un montepremi di 1000 euro. Sono 52 le giocatrici al via, si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate alle 4.1 Elena Piccolomini, Elena Albertazzi, Viola Cuppini ed Elisa Nepoti. Nel tabellone finale il seeding vede nell’ordine le 2.6 Emma Lanzoni, Martina Balducci, Agnese Calzolai e Beatrice Bruni Lotti.

Secondo tabellone, 1° turno: Annalisa Ferraccioli (4.4)-Elisa Mazzini (Nc) 6-1, 6-1, Giuditta Frontali (4.4)-Maria Teresa Gambetti (Nc) 6-1, 6-2, Roberta Barchi (4.4)-Federica Pelliconi (Nc) 6-3, 6-4, Martina Feroli (Nc)-Emma Roncassaglia (4.4) 5-7, 6-1, 13-11.

2° turno: Michela Sgubbi (4.3)-Michelle Maietti (4.3) 6-3, 6-2.