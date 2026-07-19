Tennis, Brunetti al 4° turno a Cattolica

Si fa sempre più interessante il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Academy. Nel tabellone maschile il primo che approda al 4° turno è Davide Brunetti (Galimberti Team). Tabellone finale, 2° turno: Giulio Zamboni Campadelli (2.8)-Davide Bolzoni (3.2) 6-2, 6-1, Leonardo Romano (3.1)-Andrea Monti (2.8) 6-4, 6-1, Diego Cencini (2.8)-Riccardo Muratori (2.7) 6-0, 4-6, 10-5, Riccardo Donato Logrippo (2.7)-Pietro Spezi (3.1) 6-1, 6-1, Beniamino Savini (2.7)-Alessandro Cardinaletti (3.1) 6-2, 7-5, Alessio Balestrieri (2.7)-Alberto Maria Mami (2.8) 6-4, 2-6, 10-7, Nicolò Silvestrini (2.8)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-4, 6-4, Leone Spadoni (2.8)-Alex Romano (2.7) 6-6 e ritiro, Enea Sabatini (2.8)-Elio Testi (2.7) 6-1, 6-2.

Terzo turno: Davide Brunetti (2.6)-Luca Grasso (2.7) 6-0, 6-4.

Nel femminile conquistano gli ottavi la sammarinese Serena Pellandra, Lisa Pierini e Viola Amati (Tc Viserba). Terzo turno: Gioia Angeli (2.7)-Anna Foschini (3.2) 6-1, 6-2, Serena Pellandra (2.7)-Sara Santarelli (2.7) 6-2, 6-2, Lisa Pierini (2.8)-Matilde Morri (2.7) 6-2, 2-6, 10-8, Viola Amati (2.7)-Maria Luce Ossani (2.7) 2-6, 7-5, 10-3.