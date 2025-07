Tennis, Brunelli, Palai, Ricci avanti a Sarsina

Avanza un appuntamento tradizionale per il tennis della Valle del Savio e per il comprensorio cesenate. Si tratta del 6° Torneo d’Estate “Città di Sarsina”, il trofeo riservato ai giocatori con classifica massima 3.3 organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Ottavi per Raffaele Brunelli (Polisportiva Tennis Vallesavio), Andrea Palai (River 22 Sporting Club) e Giacomo Costanzo (Ct Cesena), il primo ad approdare ai quarti è Federico Ricci (River 22 Sporting Club) che negli ottavi beneficia del forfait del suo avversario. Quinto turno: Raffaele Brunelli (4.3)-Ciro Donnarumma (4.1) 6-1, 6-1, Andrea Palai (4.3)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-1, 6-3, Federico Ricci (4.1)-Luca Cesari (4.3) 6-2, 6-3, Giacomo Costanzo (4.2)-Simone Balzani (4.3) 6-2, 7-6 (5).