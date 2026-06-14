Tennis, Brunelli, Maestri, Lusini al 3° turno a Vallesavio

Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno. Approdano al terzo turno nel tabellone finale Raffaele Brunelli, Francesco Maestri e Daniele Lusini. Tabellone finale, secondo turno: Raffaele Brunelli (3.5)-Ciro Donnarumma (4.1) 6-0, 6-2, Francesco Maestri (3.5)-Nicola Tesei (4.5) 6-3, 1-0 e ritiro, Daniele Lusini (3.5)-Emanuele Battistini (4.1) 6-1, 6-4.

Femminile, secondo turno: Sophia Tombaccini (Nc)-Chiara Gatti (4.6) 6-2, 7-5, Morena Dell’Amore (Nc)-Sonia Bartolini (4.6) 6-2, 6-2.