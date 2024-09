Tennis, Bronzetti trionfa a San Marino

Alberto Bronzetti trionfa sul Titano. Il portacolori del Tc Viserba ha battuto nel derby riminese Alberto Morolli 6-3, 6-2 e si è aggiudicato il torneo nazionale Open organizzato dal San Marino Tc, il memorial “Simone De Luigi”, succedendo nell’albo d’oro a Marco De Rossi. E’ stata una finale dominata da un giocatore in grande condizione come il 2.2 riminese n.1 del seeding. Subito 2-0 Morolli nel primo set, poi Bronzetti ha raggiunto l’avversario, l’ha superato e poi ha sempre condotto l’incontro. In semifinale Alberto Bronzetti aveva battuto 3-6, 0-3 e ritiro il 2.5 Cristian Carli, mentre il 2.3 Alberto Morolli aveva sconfitto 5-7, 6-3, 6-0 il 2.6 Francesco Giorgetti . La finale del tabellone intermedio di 3° è stata vinta da Edoardo Pagnoni (Tc Valmarecchia) su Marco Cola con un doppio 6-1.