Tennis, Bronzetti in Colombia, Lombardini in Grecia

Lucia Bronzetti al via nel torneo Wta Tour 125 colombiano di Sopo (115.000 dollari, terra). La romagnola è testa di serie n.8 e debutta contro la statunitense Julieta Pareja.
Marta Lombardini parte dalle qualificazioni con un successo nel torneo Itf World Tennis Tour greco di Heraklion (30.000 dollari, terra). Accreditata della terza testa di serie la riminese ha fatto il suo esordio direttamente al 2° turno travolgendo 6-0, 6-1 la russa Polina Maneshina. Ora il turno di qualificazione contro la tedesca Sonja Zhenikhova (n.13).