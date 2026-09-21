Tennis, Bronzetti-Carli finale oggi alle 19 a San Marino

E’ giunto all’atto finale il torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club, il 4° Memorial “Simone De Luigi”. Protagonisti del match-clou, in programma oggi dalle 19, saranno i primi due del seeding, il riminese Alberto Bronzetti, portacolori del Ct Maglia, e Cristian Carli, esperto giocatore di San Leo che difende i colori del Ct Albinea. I due hanno battuto rispettivamente in semifinale Federico Baldinini 6-0, 6-2 e Luca Bartoli 6-3, 7-6.

Intanto nel tabellone di conclusione di 4° si è imposto William Francesco Pio Pelliccioni (4.4) in finale su Michele Longoni (4.1) per 6-2, 6-4. Nel tabellone di conclusione di 3° successo di Leonardo Bartoletti (3.1) su Elia Santi (3.5) 6-3, 6-1.