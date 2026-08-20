Tennis, Briganti, Matteini, Lombardi agli ottavi al Venustas

E’ entrata nella fase più calda la classica di Ferragosto sui campi del Ct Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria. Volano agli ottavi Riccardo Briganti, Pietro Matteini, Samuele Giacomazzi e Tommaso Lombardi, il primo a conquistare i quarti è William Di Marco che si è imposto 6-1, 6-4 su Leonardo Capogrossi (3.2). Tabellone finale, 5° turno: Alessandro Bacchini (3.1, n.5)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-4, 6-3, Leonardo Capogrossi (3.2, n.11)-Isaac Casalboni (3.3) 7-5, 6-0, Iangabriel Ferrara (3.1, n.3)-Valerio Ferrari (3.4) 6-3, 6-3, Pietro Matteini (3.1, n.1)-Edoardo Losole (3.3) 6-2, 6-2, Samuele Giacomazzi (3.2)-Luca Morosini (3.1, n.8) 7-6 (1), 6-3, Riccardo Briganti (3.1, n.9)-Matteo Silvagni (3.3) 3-6, 7-6 (7), 10-5, Luca Amati (3.1, n.4)-Marco Baldelli (3.3) 6-3, 6-4, Paolo Passerini (3.2, n.12)-Andrea Filanti (3.3) 6-4, 7-5, Nicolò Ceccarelli (3.2)-Riccardo Sartori (3.1, n.10) 7-5, 7-5, Giacomo Coppini (3.1, n.7)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-4, 6-3, Tommaso Lombardi (3.3)-Claudio Valerio Calabrese (3.2, n.15) 6-2, 6-4.