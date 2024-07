Tennis, Briganti e Andruccioli vincono a Cervia

E’ tempo di finali sui campi della Polisportiva 2000 Cervia che ospita uno dei tornei giovanili più importanti del calendario regionale. Si tratta del trofeo “La BCC”, torneo riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Nell’Under 12 maschile Riccardo Briganti (Ct Massa) si è imposto su Riccardo Sartori (Tc Borgotrebbia) 6-4, 6-3. Semifinale: Riccardo Briganti-Gabriele De Vita 6-1, 3-6, 10-3, Riccardo Sartori (n.2)-Leonardo Satta (n.3) 6-0, 6-1. Nell’Under 14 successo di Jacopo Andruccioli, portacolori del Tc Viserba, in finale su Giovanni Neri per 6-2, 6-2. In semifinale Andruccioli avanza per il forfait di Mattia Pettenati e Neri ha battuto 6-2, 6-3 Ian Catallo.