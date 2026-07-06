Tennis, Briganti detta legge e Cervia

Si è conclusa sui campi della Polisportiva 2000 Cervia la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “La Bcc”. Nell’Under 14 maschile finale tra due giocatori del Ct Massa, Noè Baldini e Riccardo Briganti che si è imposto 6-1, 6-1.

Quarti: Riccardo Briganti (n.2)-Tommaso Monti 6-0, 6-1, Riccardo Sartori (n.3)-Cesar Biondi (n.6) 6-1, 6-4, Nicolò Abbruzzese (n.5)-Leonardo Cenciarini (n.4) 6-0, 7-5, Noè Baldini (n.1)-Mattia Vincenzi 4-6, 6-2, 10-6. Semifinali: Baldini-Abbruzzese 7-6 (5), 6-3, Briganti-Sartori 6-4, 6-2.