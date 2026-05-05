Tennis, Briganti, Campana e Franchini avanti a Pavia

Si gioca il tabellone principale nel torneo Tennis Europe Under 14 (2° categoria, terra) di Pavia. Nel maschile ottimo esordio nel main-draw per Riccardo Briganti che ha battuto l’americano Syon Harshe 6-0, 6-3 mentre Pietro Galimberti sfida l’australiano Ethan Wang.

Nel femminile vincono Diamante Campana (Ct Zavaglia) contro la maltese Cutugno (6-3, 6-2) e Rachele Franchini che ha superato 6-7, 6-4, 6-1 la francese Lafont. Al 2° turno Campana contro la coreana Seungyeon Seo e Franchini-Benedetta Ficagna. In campo anche Sofia Foggia contro Ludovica De Matteis.