Tennis, Bovara, Rossi, Cadar sugli scudi al Carpena

Macina risultati sui campi al Villa Carpena il torneo femminile valido come pre-qualificazione agli Internazionali d’Italia, dotato di un montepremi di 10.000 dollari. In evidenza nel secondo tabellone Maria Bianca Bovara, Alice Rossi, Viola Amati, Sofia Cadar, Sandy Mamini e Sofia Regina.
Terzo turno: Giulia Giorgi (2.7)-Margherita Melega (3.1) 6-3, 5-7, 6-1, Francesca Terzi (2.6, n.16)-Valentina Buoncuore (2.7) 6-0, 6-0, Emma Pennè (2.6)-Ginevra Mosi (2.6) 7-5, 6-0, Gioia Angeli (2.7)-Emanuela D’Alba (2.8) 6-2, 6-4, Gloria De Santis (2.6, n.9)-Lara Mancuso (2.7) 6-1, 6-3, Sofia Cadar (2.6)-Chiara Cavicchioli (2.8) 7-6 (5), 6-2, Eleonora Mauro (2.7)-Giulia Mercuri (2.8) 6-3, 7-6 (5), Sandy Mamini (2.6)-Arianna Sirbu (2.6) 6-2, 6-1, Maria Vittoria Ranieri (2.7)-Angie Bentini (2.8) 6-3, 6-2, Emma Sereni (2.6)-Virginia Comi (2.6) 7-5, 6-1, Bianca Baroglio (2.6)-Manuela De Lorenzo (2.6) 7-5, 6-4, Sofia Regina (2.6, n.11)-Marta Valentini (2.7) 7-5, 6-3, Alice Rossi (2.8)-Ana Caterina Azoitei (2.7) 6-2, 6-1, Matilde Cinci (2.6)-Guia Solari (2.6) 6-1, 6-0, Eliza Andra Deaconu (2.7)-Sofia Ruiti Del Balzo (2.6, n.14) 6-2, 6-3, Alessandra Grotti (2.7)-Angelica Lombardo Quagli (2.8) 6-2, 6-2, Francesca Galli (2.6)-Ambra Tommasi (2.6) 6-4, 3-6, 7-6 (5), Anita Sassoli (2.8)-Vittoria Muratori (2.7) 6-4, 6-1, Claudia Giovine (2.6)-Catalina Bonati (2.6) 6-2, 6-4, Lavinia Guerresco (2.7)-Beatrice Bruni Lotti (2.6, n.15) 6-0, 6-0, Viola Amati (2.7)-Ginevra Baldazzi (3.2) 6-1, 6-2. Si qualificano per il tabellone finale, per il forfait delle loro avversarie, Maria Vittoria Ranieri e Gioia Angeli.