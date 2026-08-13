Tennis: Bovara, Amati e Angeli avanzano all’Open del Tc Viserba

VISERBA. Vanno in scena i match del tabellone finale nel torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi, torneo che terrà banco fino al 20 agosto. Avanzano nel tabellone finale Maria Bianca Bovara e Viola Amati, autrici di belle prestazioni sui campi di casa, e Gioia Angeli (Tc Riccione).
Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Lucrezia Vanni (3.2, n.6)-Laura Manizza (3.2) 6-1, 6-4.
Tabellone finale, 1° turno: Laura Garofalo (2.8)-Federica Luppi (3.2) 6-4, 6-7, 11-9.
2° turno: Emma Chiesi (2.7)-Alice Stella (2.7) 6-4, 6-4, Maria Bianca Bovara (2.7)-Giorgia Marconi (2.8) 6-4, 6-4, Gioia Angeli (2.7)-Anita Amadio (3.3) 6-4, 6-1, Lisa Pierini (2.8)-Matilde Morri (2.7) 7-5. 3-6, 10-6, Viola Amati (2.7)-Elisa Trenti (3.2) 6-1, 6-0.
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.