Tennis: Bottari-Zanni e Filippi-Zannoni le semifinali del trofeo “Envikem”, Battistini in evidenza al Memorial “De Luigi”

RIMINI. Sevan Bottari, Nicola Filippi, Diego Zanni e Samuel Zannoni in semifinale nel torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem” che con i suoi 4.500 euro di montepremi è uno dei più importanti nel calendario italiano.

Nell’ultimo quarto di finale, giocato venerdì, si è registrata una grossa sorpresa, la vittoria del forlivese Nicola Filippi (Forum Forlì) sul n.2 del seeding, il 2.3 Lorenzo Favero. Il romagnolo, in grandi condizioni di forma e sicuramente con una classifica che non fotografa il suo reale valore in questo momento, ha travolto per 6-3, 6-2 il portacolori dello Sporting Life Center, portando a casa un “positivo” di assoluto rilievo.

Nei quarti è continuata la bella corsa di Sevan Bottari, il portacolori del Ten Sport Center di Pinarella che ha battuto il n.1 Leonardo Taddia confermandosi in netta crescita dopo un periodo altalenante dovuto anche agli infortuni. Doppietta targata Tc Viserba con Samuel Zannoni, facile su Federico Baldinini proveniente dal tabellone di qualificazione, e Diego Zanni che ha sofferto solo un set, il primo, per aver ragione di Diego Sabattini (Coopesaro Tennis).

Quarti: Sevan Bottari (2.5)-Leonardo Taddia (2.3, n.1) 6-3, 6-4, Diego Zanni (2.5, n.4)-Diego Sabattini (2.5) 7-5, 6-0, Samuel Zannoni (2.5, n.3)-Federico Baldinini (2.8) 6-3, 6-2, Nicola Filippi (2.5)-Lorenzo Favero (2.3, n.2) 6-3, 6-2.

Oggi le semifinali, alle 11 la sfida tra Sevan Bottari e Diego Zanni, alle 17 il match tra Nicola Filippi e Samuel Zannoni.

Intanto è partito, sempre sui campi del Ct Cicconetti, il torneo nazionale Veterani, valido per il Circuito regionale. Sono quattro i tornei in programma, Over 45, Over 55, Over 65 e Ladies 40 (limitato alle 3.1) per un totale di 49 giocatori in campo fino al 15 settembre.

Nell’Over 45, prima sezione, 2° turno: Davide Donadi (4.2)-Davide Bucci (Nc) 6-1, 6-0. Turno di qualificazione: Lorenzo Accreman (4.2)-Lucio Longoni (4.1, n.2) 4-6, 6-2, 10-6. Nel tabellone finale n.1 Mattia Barbarino (2.7), n.2 Filippo Maestri (3.1).

Over 55, prima sezione, 1° turno: Roberto Bugli (Nc)-Edgardo Brancaleoni (Nc) 6-3, 6-4.

2° turno: Marco Caioli (4.5)-Bruno Navacchi (4.4) 6-3, 6-1.

3° turno: Antonio Marmolaro (4.2)-Maurizio Maestri (4.2) 6-3, 6-1. Turno di qualificazione: Marco Gianfrini (4.1, n.3)-Claudio Fogli (4.2) 6-0, 6-2, Fulvio Fracassi (4.2)-Luigi Angelo Bertaccini (4.1, n.5) 6-2, 7-6. Nel tabellone finale n.1 Pietro Montemaggi (3.2), n.2 Riccardo Falcone (3.3), n.3 Ivan Gardini (3.3), n.4 Francesco Piovani (3.3).

Nel torneo Ladies 40 si parte con il primo tabellone dove le teste di serie sono andate nell’ordine alla 4.3 Monica Rossi ed alla 4.4 Giorgia Mercedes Parente, nel tabellone finale n.1 Benedetta Badioli (3.2), n.2 Manila Dall’Agata (3.3).

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

SAN MARINO. Sui campi del Centro Tennis Federale di Fonte dell’Ovo macina risultati il torneo Open maschile. Si tratta del memorial “Simone De Luigi”, dotato di 2000 euro complessivi che terrà banco sul Titano fino al 19 settembre.

Nel secondo tabellone brillano Matteo Battistini (Tc Valmarecchia) e tre giocatori del San Marino Tennis Club, Gian Nicola Lonfernini, Cristian Pucci e Simone Ricchi che si qualifica per il tabellone di 3° categoria.

Secondo tabellone, 2° turno: Matteo Battistini (4.6)-Marco Bianchi (4.4) 6-4, 4-6, 10-5.

3° turno: Alessandro Ciacci (4.3)-Michele Diversi (4.4) 6-3, 6-0, Thomas Forcellini (4.4)-Fabrizio Rossi (4.3) 6-1, 7-6. 4° turno: Gian Nicola Lonfernini (4.3)-Gian Luigi Bonfè (4.5) 6-1, 6-2, Cristian Pucci (4.3)-Giacomo Volpinari (4.5) 5-7, 7-5, 10-7. Turno di qualificazione: Simone Ricchi (4.1, n.6)-Filippo Quadrelli (4.3) 6-3, 6-1.

Il giudice di gara del torneo Open è Simone Lusini, direttrice di gara Francesca Sistu.