Tennis: Bottari, Femia, Bartoli e De Nardi in semifinale all’Open “Ricci-Bcc” del Cacciari

IMOLA. Alle battute finali l’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile con 1200 euro di montepremi organizzato dal Circolo Tennis Cacciari. Il primo a raggiungere le semifinali è stato il 2.5 Sevan Bottari. Il portacolori del Ct Fermignano, testa di serie n.1, ha beneficiato nei quarti del forfait del 2.8 Giovanni Farolfi. Semifinali anche per il 2.6 Giovanni Femia, il 2.5 riminese Luca Bartoli (Tc Viserba) ed il 2.5 Carlo De Nardi (n.2), portacolori del Park Tennis che nei quarti ha estromesso il beniamino di casa, l’imolese Filippo Di Perna in una bella partita. Il portacolori del Ct Cacciari conduceva 6-2, 3-2 e palla per il 4-2 dopo un’ora e venti di partita, ma qui per il romagnolo è finita la benzina ed il suo avversario contemporaneamente è salito di livello finendo per controllare il match al 3° set.

Quarti: Giovanni Femia (2.6, n.5)-Federico Costanzi (3.1) 5-0 e ritiro, Luca Bartoli (2.5, n.3)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-1, 6-7 (4), 10-3, Carlo De Nardi (2.5, n.2)-Filippo Di Perna (2.8) 2-6, 6-3, 10-0.

Intanto avanza, sempre sui campi del Ct Cacciari, il torneo Open femminile targato “Studio Seta”, giunto alla 6° edizione. Si tratta del torneo limitato alle 2.4 con un montepremi di 1000 euro. Nel tabellone di 3° si qualifica Gioia Bassi (Ctp Conselice).

Nel tabellone finale il seeding vede nell’ordine le 2.6 Emma Lanzoni, Martina Balducci, Agnese Calzolai e Beatrice Bruni Lotti.

Terzo tabellone, 2° turno: Alessandra Turrini Merli (3.3)-Martina Breviglieri (3.5) 6-2, 7-6 (4), Lucrezia Vanni (3.2)-Ludovica Morini Monferini (4.2) 6-3, 7-5. Turno di qualificazione: Gioia Bassi (3.1, n.4)-Arianna Maltese (4.2) 6-0, 6-0.