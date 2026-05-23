Tennis: Bottari, Baldisserri, Zannoni e Leonardi in semifinale all’Open “Circolino”

CESENATICO. Al rush finale il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Si tratta della terza edizione del torneo Open “Circolino” dotato di un montepremi complessivo di 1000 euro.
Nel maschile conquistano le semifinali Sevan Bottari, l’imolese Enrico Baldisserri, il bellariese Samuel Zannoni ed il cesenate Fabio Leonardi. Semifinali oggi dalle 17.
Quarti: Sevan Bottari (2.5, n.4)-Jacopo Fiorini (2.5, n.5) 6-2, 2-0 e ritiro, Samuel Zannoni (2.4, n.2)-Davide Brunetti (2.7) 3-6, 6-2, 10-6, Enrico Baldisserri (2.2, n.1)-Enea Vinetti (2.6) 6-2, 6-1, Fabio Leonardi (2.4, n.3)-Alberto Manuel Righi (2.6) 6-2, 6-3.
Nel femminile la prima che ha conquistato la finale è stata Clara Sansoni (Tc Faenza).
Ottavi: Arianna Ovarelli (2.5)-Anita Picchi (2.6) 6-4, 6-1, Sandy Mamini (2.6)-Diana Rolli (2.5) 6-3, 4-6, 10-6. Quarti anche per Demi Reggianini (2.6).
Quarti: Camilla Fabbri (2.5, n.1)-Viola Amati (2.7) 6-1, 6-1. Semifinale: Clara Sansoni (2.6)-Caterina Burini (2.7) 6-4, 6-1.
Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.