Tennis, Boschi, Mordenti, Turchi avanti a Riccione

Primi match sui campi del Tc Riccione per il torneo di 4° categoria maschile e il doppio maschile di 4° categoria. Nel singolare si parte con un tabellone Nc, poi quello finale nel quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Lorenzo Accreman, Daniel Pellegrini, Martino Cotti Quaglio, Matteo Sirca, Adriano Amadio, Fabio De Santis, Claudio Sanchioni, Michele Moretti, Lorenzo Cenci, Alessandro Mucelli, Massimo Vannoni e Andrea Mascarino.

Primo turno Nc: Federico Boschi-Diego Ciccarelli 6-0, 6-1, Mattia Sari-Lorenzo Damiani 6-3, 7-5, Andrea Mordenti-Lorenzo Geri 6-1, 6-3, Tommaso Turchi-Lyubomir Slavchev Hristov 6-0, 6-0.