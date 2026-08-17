Tennis, Borghi e Foschi al 4° turno al Paradiso

Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Nel tabellone finale maschile approdano al 4° turno Mattia Foschi e Mario Borghi. Tabellone finale, 2° turno: Andrea Covezzi (3.4)-Nicola Marchi (4.1) 6-3, 1-6, 10-6, Matteo Casadei (3.4)-Giuseppe Leoncini (3.5) 6-2, 6-3, Francesco Montebugnoli (3.5)-Giorgio Zignani (3.4) 2-6, 6-3, 10-6, Riccardo Tramonti (3.5)-Andrea Lombardini (3.5) 6-3, 4-3 e ritiro, Leonardo Maccaferri (3.5)-Mattia Graffiedi (3.5) 7-6 (4), 4-6, 10-3, Federico Passerini (3.4)-Alessandro Nanni (3.5) 6-1, 4-0 e ritiro.

Terzo turno: Mario Borghi (3.4)-Massimiliano Antonini (3.3) 1-6, 6-3, 10-7, Mattia Foschi (3.4)-Iacopo Mariani (3.5) 6-1, 7-5.

Nel femminile si qualificano Nicole Colonna, Stefania Ciucci, Rodica Chis Frida e Sofia Rinalduzzi. Turno di qualificazione: Nicole Colonna (4.1, n.1)-Marina Maldini (4.4) 6-1, 7-5, Stefania Ciucci (4.2, n.4)-Sofia Marino (4.2) 5-7, 6-3, 10-8, Rodica Chis Frida (4.2, n.3)-Claudia Conti (4.3) 6-3, 6-1, Sofia Rinalduzzi (4.3)-Marianna Meroni (4.1, n.2) 6-0, 6-0.