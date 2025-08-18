Tennis, Bonivento e Cicognani avanti a Viserba

Primi match nel torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, il tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi che terrà banco fino al 30 agosto. Nel tabellone di 3° brillano Andrea Bonivento (Ct Trento), Elia Michelangelo Cicognani (Ten Sport Center) e Islam Zeyd Al Kilani (Professione Tennis Park). Terzo turno: Islam Zeyd Al Kilani (3.3)-Giovanni Neri (3.3) 6-2, 6-3, Andrea Bonivento (3.5)-Tommaso Zanzini (3.3) 1-6, 6-4, 10-6, Elia Michelangelo Cicognani (3.4)-Alessandro Cavalieri (3.3) 6-4, 2-6, 10-8, Emanuele Bonfatti (3.2)-Lorenzo Neri (3.2) 6-3, 6-2.Nell’Open femminile bene Diamante Campana (Ct Zavaglia), Elena Ravani (Cus Ferrara), Matilde Morri (Ct Rimini) e Viola Amati (Tc Viserba). Primo turno tabellone finale: Diamante Campana (3.2)-Angie Bentini (2.8) 6-3, 6-3, Elena Ravani (2.8)-Lisa Pierini (2.8) 5-7, 6-1, 10-8, Matilde Morri (2.8)-Emanuela D’Alba (2.8) 6-1, 6-0, Viola Amati (2.8)-Clara Marzocchi (3.1) 1-6, 6-1, 10-6.