Tennis: Bonivento, Benedetti, Giangrandi e Vinetti a segno al “Golfetta Open”

RIMINI. E’ in pieno svolgimento il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, il trofeo “Golfetta Open” dotato di 3000 euro di montepremi. Sono 69 i giocatori in campo fino alle finale in programma il 16 agosto.
Al 4° turno del tabellone finale i romagnoli Pietro Augusto Bonivento, Mattia Benedetti, Marco Giangrandi ed Enea Vinetti.
Tabellone finale, 2° turno: Beniamino Savini (2.7)-Andrea Modenese (2.8) 6-3, 6-0, Alberto Maria Mami (2.8)-Andrea Monti (2.8) 6-4, 6-0.
3° turno: Pietro Augusto Bonivento (2.5)-Ivan Veronese (2.5) 6-2, 1-6, 11-9, Ettore Rabbito (2.6)-Pietro Bramanti (2.7) 4-6, 6-4, 10-6, Mattia Benedetti (2.6)-Alex Romano (2.7) 6-1, 6-0, Edoardo Morera (2.6)-Riccardo Muratori (2.7) 6-4, 6-3, Jacopo Martinelli (2.6)-Andrea De Luca (2.7) 6-2, 6-1, Marco Giangrandi (2.8)-Marco Sommacal (2.6) 7-5, 4-6, 10-5, Enea Vinetti (2.6)-Andrei Matei Ganea (3.1) 7-5, 6-1, Nicholas Scala (2.7)-Massimiliano Zamagni (2.8) 6-3, 6-2.
Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.