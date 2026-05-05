Tennis, Bonetti e Matteucci in semifinale a Pinarella

Si giocano i match dei tabelloni finali nel torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Maschile, quinto turno: Edoardo Vincenzi (3.3)-Luca Baraghini (3.4) 6-0, 6-0, Lucio Argentieri (3.2)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-1, 6-2, Davide Coffari (3.4)-Diego Gentile (3.2) 7-5, 6-1, Luca De Giovanni (3.2)-Andrea Arrigoni (3.4) 6-3, 6-2, Achille Mari (3.2)-Riccardo Banzola (3.3) 6-4, 6-1, Pietro Rossi (3.2)-Nicola Ravera (3.4) 6-4, 6-0, Marco Cola (3.2)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-3, 7-6, Ernesto Stentella Liberati (3.2)-Guido Giugliano (3.3) 6-3, 6-2.
Femminile, quarti: Anastasia Lugaresi (3.1, n.4)-Carlotta Mercolini (3.1, n.5) 6-1, 7-6, Angelica Bonetti (3.1, n.3)-Alessandra Merli Turrini (3.3) 6-0, 6-4, Federica Matteucci (3.1, n.2)-Daniela Morigi (3.3) 6-1, 6-1.