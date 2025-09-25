Tennis, Bonetti e Achilli nei quarti al Villa Mussolini

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Villa Mussolini. Quarti di finale per Andrea Bonetti (Ct Cerri) e Cristian Achilli (Misano Sporting Club). Ottavi: Nicolò Pari (4.3)-Mario Nannucci (4.1, n.9) 6-3, 6-2, Nicola Amorico (Nc)-Matteo Della Biancia (Nc) 6-4, 6-3, Samuele Cardinali (4.3)-Daniele Mingucci (4.3) 6-0, 6-0, Daniel Pellegrini (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.7) 7-5, 6-2, Andrea Bonetti (4.1, n.6)-Denis Marini (4.1, n.11) 6-1, 6-2, Cristian Achilli (4.1, n.2)-Gianluca Corradini (4.1) 7-6, 6-7, 10-8.