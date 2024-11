Tennis: Bondioli nei quarti a Monastir, Diana Rolli in semifinale di doppio a Maribor

Monastir. Nel torneo Itf Men’s Future di Monastir dotato di 15.000 dollari Federico Bondioli, n.2 del seeding, conquista i quarti di finale. Il ravennate ha battuto al 1° turno per 6-1, 0-6, 6-3 il belga Nicolas Ifi, poi negli ottavi si è imposto per 6-2, 3-6, 6-3 sul russo Igor Kudriashov. Ora quarti di finale contro il tedesco Max Schoenaus (Junior Ranking).

Maribor. Ottima prova della riminese Diana Rolli che ha raggiunto le semifinali in doppio nel torneo Itf Junior sloveno di Maribor (J60, carpet indoor). In singolare la romagnola ha superato le qualificazioni battendo una dopo l’altra la bosniaca Nikolina Kovacevic per 6-2, 6-2, la croata Lili Kordic (n.2) per 7-5, 6-3 e nel turno finale la belga Lio Moerbeek (n.4) per 4-6, 6-4, 10-7. Poi nel primo turno del main-draw la Rolli è stata sconfitta 6-3, 3-6, 6-3 dalla slovena Nala Kovacic (n.7). In doppio la coppia Rolli-Savoia ha sconfitto al 1° turno Ocvirk-Ribnikar (Slo) 4-6, 6-3, 10.6, poi nei quarti ha beneficiato del forfait di Griffiths-Maser (Gbr-Ger, n.1). In semifinale sconfitta per 6-3, 7-5 contro le slovene Kovacic-Petelinsek (n.3).

Open San Felice. Elisa Pari è la prima giocatrice che si qualifica per i quarti nel 2° trofeo “San Felice 1893 Banca Popolare”, il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club San Felice con 1000 euro di montepremi. La 2.5 portacolori del Tennis Club Riccione, testa di serie n.5, ha battuto 6-4, 6-3 la 2.7 Aurora Portesani ed ora affronterà la 2.6 Elena Schueuer. In precedenza Sara Aber, 2.5 ravennate portacolori del Ct Zavaglia, aveva battuto 6-4, 6-1 la 2.7 Francesca Montorsi raggiungendo negli ottavi Stella Cassini (2.6) e la 2.7 Ilaria Rondinelli che si è imposta per 7-6, 0-6, 10-8 su Alessia Mazzoni (2.8).