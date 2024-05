Tennis, Bonazza e Pinto nei quarti al Carpena

Prosegue al Villa Carpena l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 femminile, primo turno tabellone finale: Rachele Gusella-Anna Boschi 6-0, 6-0, Asia Montanari-Vittoria Ragazzini 6-0, 6-1, Sophia Zoumbare-Emma Curcio 2-6, 6-0, 10-8, Alessia Barducci-Maya Puscas 6-0, 6-1, Lucia Tarlazzi-Beatrice Benvenuti 6-0, 2-6, 10-8, Sofia Sanchi-Rachele Antonelli 6-2, 6-0, Giorgia Rombi-Carlotta Cova 6-3, 6-2. Under 10 maschile, ottavi: Patrick Balc-Noah Prati 6-4, 6-0, Davide Bonazza-Diego Benaglia 6-0, 6-0, Alessandro Pinto-Giacomo Emiliani 6-1, 6-3, Lorenzo Xella-Ludovico Tura 6-1, 6-0, Gianmaria Dellarosa-Francesco Ventura 6-1, 6-0, Giacomo Barbieri-Lorenzo Verratti 6-7, 6-4, 10-6.

Under 12 maschile 2° turno tabellone finale: Elia Naldi-Tommaso Monti 6-0, 6-2, Tommaso Pilati-Benjamin Rossi 6-0, 6-2, Leo Mazzarini-Francesco Zanzini 6-2, 6-4, Gabriele De Vita-Davide Govoni 6-0, 6-0, Francesco Paganelli-Lorenzo Kapros 6-2, 6-1. Under 12 femminile 2° turno: Celeste Crepaldi-Maria Vittoria Caggianese 6-1, 6-1, Chloe Bombardini-Carolina Franchini 6-1, 6-3, Alessia Guerrini-Greta Bonaventura 6-1, 6-0, Alice Balducci-Mia Zanzi 6-2, 6-2.

Under 14 maschile quinto turno: Federico Pigaiani-Leone Bertaccini 6-0, 6-1, Elias Golfieri-Filippo Urbini 6-4, 6-4, Samuel Cavallini-Francesco Camagni 6-2, 6-1, Ian Catallo-Tommaso Allegra 6-0, 6-1, Matteo Rossi-Riccardo Vecchi 6-1, 7-5, Under 14 femminile 3° turno: Viola Cuppini-Martina Aika Casamenti 6-2, 6-0, Beatrice Zamboni-Elena Albertazzi 6-0, 6-2.