Tennis, Bonazza e Lagerlof nei quarti al Tennis Europe Under 12 di Porto San Giorgio

Porto San Giorgio. Al Circolo Tennis Porto San Giorgio va in scena una delle tappe più importanti del circuito internazionale Tennis Europe Under 12. Conquistano i quarti due portacolori di Tennix Training Center, Davide Bonazza e Hugo Lagerlof. Supera le qualificazioni ed i primi due turni del tabellone principale il ravennate Davide Bonazza, allievo della scuola agonistica di Tennix, in grande evidenza nelle Marche anche Hugo Lagerlof. Nel 1° turno del tabellone finale: Hugo Lagerlof-Alessandro Soncin 6-1, 6-0, Davide Bonazza-Mattia Toscano 6-1, 6-0. Negli ottavi: Lagerlof-Markas Cerneckis (Ltu) 6-3, 6-1, Bonazza-Iskander Inoyatov (Lta) 6-3, 6-3.
Doppio, 1° turno: Bonazza-Lagerlof b. Lattarulo-Sarri 6-3, 4-6, 10-7, Corazza-Diviesti b. Cerneckis-Satas (Ltu) 0-6, 6-4, 10-7, Della Rosa-Migliorini b. Vlascu-Zong (Rou-Chn) 6-3, 7-5.
Femminile, 1° turno: Marta Barisic (Cro)-Lucia Tarlazzi 6-2, 6-0, Cecilia Rondinelli-Sofia Sanchi (wild-card) 6-0, 6-2. 2° turno: Andreea Nour (Rou)-Cecilia Rondinelli 6-1, 6-0.