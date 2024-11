Tennis: Bomba-Battistini e Battistelli-Solazzi vincono il torneo Under 14 di doppio del Tc Riccione

RICCIONE. Il Tennis Club Riccione ha ospitato il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, di doppio con la formula Rodeo.

Nel maschile si sono imposti Emmanuele Bomba e Luca Battistini, n.1 del seeding. I due hanno sconfitto in semifinale Nicolò Maldini-Federico Sparagi per 4-0, 4-0 ed in finale Alessandro Casanova-Dante Terzi (n.3) per 2-4, 4-2, 7-3. Nell’altra semifinale Casanova-Terzi b. Cortesi-Marcolini (n.2) 5-4, 2-4, 7-4.

Nel femminile successo della coppia formata da Alice Battistelli e Bianca Solazzi, testa di serie n.1, in finale su Eva Raimondi e Gioia Angeli (n.2) per 1-4, 5-3, 7-2. Semifinali: Raimondi-Angeli b. Marta Bertozzi-Jana Savolt (n.3) 4-2, 4-1, Battistelli-Solazzi b. Lisa Pierini-Agata Bravin 4-1, 4-0.

Il giudice di gara è stato Simone Lusini.