Tennis, Bolzoni, Faedi, Ceccarelli avanti all’Ippodromo

Macina risultati al Tc Ippodromo di Cesena la terza edizione del torneo Open maschile “Ida Rubini”. Hanno già dato la loro adesione i 2.1 Manuel Mazza, il riminese campione uscente, Alberto Bronzetti, che si è aggiunto nelle ultime ore, ed il cervese Daniel Bagnolini, a seguire i 2.2 Luca Parenti, il forlivese Jacopo Bilardo e l’imolese Enrico Baldisserri, i 2.3 Alessandro Sartori, Nicola Filippi, Nikodije Trivunac e Nicola Ravaioli.

Intanto è in pieno svolgimento il tabellone di 3° nel quale avanzano, tra gli altri, Davide Bolzoni, Renzo Faedi, Nicolò Ceccarelli e Alessio Argnani. Tabellone di 3° categoria, terzo turno: Davide Bolzoni (3.2)-Matteo Sirca (3.5) 6-0, 6-2, Renzo Faedi (3.4)-Michael Francia (3.2) 6-4, 2-0 e ritiro, Nicolò Ceccarelli (3.2)-Luca Prati (3.3) 4-6, 6-2, 10-3, Filippo Marcaccini (3.3)-Marco Cola (3.2) 7-6, 6-1, Luca Carraro (3.2)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-0, 6-2, Alessio Argnani (3.2)-Isaac Casalboni (3.3) 7-6, 6-2.